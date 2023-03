Bonus per l'attività fisica adattata: a chi spetta e a quanto ammonta

Bonus per l'attività fisica adattata

Roma, 26 marzo 2023 – Il bonus spettante a coloro che devono sottoporsi a programmi di esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche può sfiorare il 100%. L'indicazione è riportata nel periodico Fiscoggi dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute lo scorso anno dalle persone fisiche per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa) è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata. Per la precisione è pari al 97,5838% la percentuale del bonus. Il modello, i termini e le modalità di presentazione delle istanze erano state definite con il provvedimento dell’11 ottobre 2022. Con un nuovo provvedimento siglato il 24 marzo 2023, dal direttore dell’Agenzia, sono rese note le percentuali di fruizione del contributo. A chi è destinato il bonus L’agevolazione, prevista dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 737 della legge n. 234/2021) è destinata a coloro che, nel corrente anno, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021, ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra...