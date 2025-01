Auto elettriche, il confronto tra Italia e Norvegia: Pil, incentivi e colonnine di ricarica

Roma, 6 gennaio 2025 - Auto elettriche in Italia. L’Unrae – Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri – ha cercato di spiegare con i numeri le ragioni dell’anomalia italiana, apparsa ancora più evidente dall’esempio della Norvegia, che dal 1 di gennaio ha vietato i motori a benzina e diesel, i numeri dicono che nel 2024 il paese ha venduto quasi il 90% di auto ‘ecologiche’, contro il 4% del nostro Paese. Un successo basato sugli incentivi più che sui divieti, avevano fatto osservare le autorità.

Vendita delle auto elettriche: il confronto tra l'Italia e i paesi scandinavi

L’anomalia italiana: una questione di reddito?

Partendo anche da questo, Unrae aveva messo a confronto il livello di reddito pro capite dei vari Paesi, la Norvegia risulta al primo posto e il Pil pro capite supera di oltre il 50% quello italiano.

Ma nello stesso studio, si fa riferimento anche a un paradosso che necessita di approfondimenti. Portogallo, Ungheria, Grecia e Slovenia nella Ue hanno un Pil inferiore al nostro ma quote di mercato dell’elettrico superiore.

Le politiche di incentivo

Ma c’è anche un altro elemento, sui cui mette l’attenzione l’Unrae, che merita un approfondimento. La Norvegia, infatti, ha adottato politiche incentivanti già a partire dalla fine degli anni 90, cosa che rappresenta un unicum a livello mondiale. Il sistema degli incentivi è complesso e ben organizzato. Perché non si limitano agli ‘sconti’ sull’acquisto ma aiutano gli acquirenti a mantenere l’auto elettrica, dall’Iva all’Ipt, dalla tassa di possesso ai pedaggi autostradali, dall’assicurazione al costo delle ricariche.

Gli incentivi in Italia e le colonnine di ricarica

In Italia gli incentivi sono terminati a fine dicembre, dopo essere rimasti in vigore per 5 anni. Non ultimo, conta sicuramente la capillarità delle infrastrutture di ricarica. In Norvegia sono presenti 30,6 punti di ricarica ogni 100 km di rete stradale pubblica (urbana, extra-urbana e autostradale), contro gli 11 dell’Italia.