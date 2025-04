Renault Embleme. Elettrico più idrogeno per la nuova mobilità

La Casa della Losanga presenta Renault Embleme, una demo-car dinamica concepita come laboratorio per la mobilità a basse emissioni. L’obiettivo è quello di creare un veicolo spazioso, confortevole e high-tech per le famiglie, mirando a una decarbonizzazione inedita. Embleme presenta uno stile inedito sa, con una lunghezza di 4,90 metri e un passo di 290 centimetri. È stato progettato per ottenere la massima decarbonizzazione senza compromettere prestazioni, attrattività, efficienza, spaziosità, comfort e tecnologia.

Il suo design elegante e aerodinamico è frutto di una meticolosa ottimizzazione, anche grazie alla collaborazione con la scuderia BWT Alpine F1 Team. Lo sviluppo di Embleme si basa su una filosofia che considera l’intero ciclo di vita del veicolo, dalla culla alla tomba, concentrandosi su eco-design, scelta delle risorse, produzione, utilizzo e fine vita. La metodologia alla base del progetto è l’analisi del ciclo di vita (LCA), uno strumento scientifico per valutare l’impatto ambientale dei veicoli dalla produzione al riciclo.

La strategia di decarbonizzazione del Gruppo Renault considera tutte le fasi del ciclo di vita: approvvigionamento, produzione, utilizzo e fine vita. Embleme è il risultato di un eco-design efficiente sviluppato da Ampere, il polo elettrico di Renault. Embleme integra il 50% di materiali riciclati, e quasi tutti i materiali sono riciclabili a fine vita. Si è ottenuta una riduzione del 70% della carbon footprint nella produzione dei componenti grazie alla collaborazione con oltre venti partner specializzati. Embleme è dotata di una motorizzazione elettrica a doppia energia, alimentata da elettricità e idrogeno, ideale per la massima decarbonizzazione su brevi e lunghe distanze.

Per gli spostamenti quotidiani funziona come un’auto elettrica, mentre per i lunghi viaggi si usa la cella a combustibile a idrogeno per ridurre i tempi di ricarica, con un’autonomia fino a 1.000 km e rifornimento rapido. La motorizzazione include un motore elettrico da 160 kW, una batteria NMC da 40 kWh e una cella a combustibile PEMFC da 30 kW con serbatoio di idrogeno da 2,8 kg, che permette 350 km di autonomia elettrica. Senza ricaricare la batteria e con due brevi soste per l’idrogeno, si superano i 1.000 km di autonomia. Il peso è di 1.800 kg e la trazione è posteriore.

Francesco Forni