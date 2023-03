Auto e-fuel contro elettriche: cosa sono e il ruolo nello stop a benzina e diesel dal 2035

Milano, 9 marzo 2023 - Lo stop alle auto alimentate a diesel e benzina che, come disposto dall'Unione Europea, dovrebbe avvenire nel 2035 per fare spazio ai veicoli elettrici e non inquinanti tiene ancora banco con nazioni, come la Germania, che starebbero cercando di trovare il modo di ottenere un'esenzione per le auto alimentate con gli e-fuel, combustibile considerato una valida alternativa ai veicoli elettrici. Benzina, diesel, gpl o metano: quanto si risparmia? - La risposta in 2 minuti Cosa prevede la legge dell'Unione Europea Dal 2035 l'Unione Europea prevede lo stop alla produzione e alla vendita dei veicoli endotermici. Le vetture immatricolate a partire dal 2035, quindi, dovranno avere emissioni di Co2 pari a zero, rendendo di fatto impossibile la vendita di mezzi alimentati a diesel e benzina. Da qui la richiesta della Germania, tra i maggiori produttori di auto grazie ai gruppi Mercedes-Benz e Volkswagen, di poter continuare a commercializzare veicoli alimentati da e-fuel. Richiesta che ha creato un fronte di Paesi europei che ha per il momento frenato l'iter per la produzione di sole auto elettriche. Cosa sono gli e-fuel Gli e-fuel sono carburanti a emissioni zero di natura gassosa o liquida, di origine sintetica, prodotti attraverso l'utilizzo di energia...