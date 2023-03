Auto elettriche, boom di vendite in Europa ma flop in Italia: ecco i perché

Cresce il mercato delle auto elettriche in Europa, ma non così in Italia. Nel 2022, le immatricolazioni di nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno proseguito la crescita nonostante il calo generale del mercato automobilistico dell'Ue. La quota di mercato delle auto elettriche è salita al 12,1%, in miglioramento di 3 punti percentuali rispetto al 2021. Lo riferisce l'Acea (l'associazione europea di produttori di automobili), secondo cui e' stato un anno positivo anche per le auto ibride, che hanno raggiunto una quota di mercato del 22,6%. A fare il punto è un'agenzia Agi. Elettrico o benzina? Continuano invece a perdere terreno le tradizionali tipologie a benzina e gasolio, che tuttavia insieme rappresentavano ancora più della metà delle vendite di auto nell'Ue nel 2022. Da ottobre a dicembre, le immatricolazioni nell'UE di nuove auto elettriche a batteria sono aumentate del 31,6% a 406.890 unità, con la maggior parte dei mercati in crescita. In testa la Germania con 198.293 unità e un incremento del 66,1%, seguita dalla Francia che sale del 12,6% a 62.155 unità. L'elettrico in Italia In Italia, invece, si è registrato un calo del 34,2%. Nell'anno, l'aumento è stato del 28% con più di 1,1 milioni di veicoli venduti. In Italia la diminuzione di auto elettriche vendute negli ultimi 3 mesi dell'anno è stata del...