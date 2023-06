Zanzare e malaria, Bassetti: “Più prevenzione, il cambiamento climatico è un fattore di rischio”

Roma, 26 giugno 2023 – Zanzare e malaria, c’è un rischio in Italia?’ “Oggi no, domani non possiamo saperlo”, risponde Matteo Bassetti, primario Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova.

L’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione eil controllo delle malattie,

ha appena rilanciato l'allarme per la proliferazione in Europa degli insetti più pericolosi degli squali; l'Oms aveva già messo in guardia per la diffusione della Dengue a livello globale. L'ultimo caso in Italia è stato scoperto a Torino, il precedente a Bologna.

Zanzare e rischio malaria, Bassetti: ecco cosa serve

“Nessuno vuole fare allarmismo – chiarisce Bassetti – . Ma dobbiamo essere preparati, è bene imparare a prevenire i problemi. Le malattie infettive trasmesse dalla zanzare hanno avuto un aumento notevole, a causa dei cambiamenti climatici".

Basta guardarci attorno e ripassare i numeri. L’anno scorso tra Spagna e Francia “sono stati registrati 71 casi di Dengue, tutti autoctoni. E non stiamo parlando di mete esotiche. In Italia abbiamo avuto oltre 700 casi di West Nile, febbre del Nilo”.

Da qui l’appello: “Evitiamo di farci sorprendere alle spalle. Che cosa serve? Bisogna fare attività preparatoria, programmare la disinfestazione ad esempio. Che oggi invece viene lasciato molto all’iniziativa delle singole amministrazioni. Su questo, invece, ci vorrebbe una regia centrale. Ricordiamoci anche che alcune aree perialluvionate, tutta la parte della foce del Po e dell'Adriatico, sono già state teatro in passato della Chikungunya, nel Ferrarese l’epidemia ha provocato centinaia di casi”.