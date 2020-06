Siena, 21 giugno 2020 - Alex Zanardi trascorso la seconda notte all'ospedale di Sinea dove è arrivato venerdì in seguito al terribile incidente: con la sua handbike si è schiantato contro un camion. Il campione paralimpico è stato sottoposto venerdì sera ad un delicatissimo intervento chirurgico per le fratture al cranio e al volto riportate.

Auutalmente le condizioni di Zanardi, che restano gravi, sono stazionarie e continua il coma farmacologico. Sedato, continua a essere ventilato meccanicamente e il monitoraggio dei parametri clinici è costante. Da quanto si apprende, un nuovo bollettino medico è previsto verso mezzogiorno.

Al suo capzzale la moglie Daniela che sta dimostrando una strordinaria forza d'animo: "Ce la faremo insieme, il viaggio continua".

Intanto al centro dell'attenzione è l'inchiesta della Procura di Siena per accertare la dinamica e anche soprattutto le conidiszioni di sicurezza con cui si è svolta la staffetta paralimpica. A questo propostio so no stati interrogati gli organizzatori. In dagato (ma èp un atto dovuto) anche il camonista che era alla guida del mezzo: negativo per lui l'alcoltest. "Me lo sono trovato in curva, ho sterzato".

A Castel Maggiore la signora Anna è in ansia per la sorte del figlio: "Alex, torna da me". Mentgre il presidente degli sport paralimpici, Luca Pancalli, si fa in terprete di tutto il movimento: "Alex è la nostra energia".