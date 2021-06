Roma, 25 giugno 2021 - La variante Delta, la mutazione del Covid scoperta in India, continua a minacciare l'uscita dal Coronavirus. Non si ferma infatti la crescita dei casi in Gran Bretagna, Russia e Finlandia, mentre in Israele torna l'obbligo di mascherina. Secondo il report degli Ecdc pubblicato ieri, la variante delta è del 40-60% più contagiosa di quella alfa (inglese) e determinerà il 70% delle nuove infezioni entro l'inizio di agosto ed il 90% entro la fine. E gli strumenti per contrastarla sembrano essere due: il sequenziamento e il vaccino. "Una dose sola non copre adeguatamente, va completato il ciclo vaccinale per la protezione da patologia grave e ancor di più per il rischio letale", ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanita', Franco Locatelli, su SkyTg24. Ma il report della Fondazione Gimbe mette in guardia: "Ad oggi in Italia su questa variante ci sono pochi dati e la gestione è troppo attendista".

Bollettino dell'Italia del 25 giugno

La bozza settimanale diffusa dall’Iss annuncia che "vengono segnalati anche in Italia (qui la mappa con le regioni colpite) focolai di varianti del virus Sars-CoV-2, in particolare della variante delta, che presentano una maggiore trasmissibilità e/o la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria". Per scongiurare un nuovo aumento dei casi è necessario "raggiungere un'elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione", e in attesa di capire quanto efficace sia il vaccino contro la mutazione indiana effettuare un "capillare tracciamento e sequenziamento dei casi".

''Per contrastare la variante Delta dobbiamo vaccinare il prima possibile, non abbiamo alternative''. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, a Mattino Cinque. Secondo il governatore del Regione Friuli Venezia Giulia le misure di distanziamento potrebbero non bastare per fermare la mutazione del Covid. L’unica via d’uscita è "una campagna vaccinale poderosa". E l’estate, che in Italia solitamente frena la diffusione dei virus respiratori, ci viene in aiuto. L’importante è che la campagna di somministrazione non rallenti. ''È chiaro che rispetto alle previsioni che ci facevano avere fino a 20 milioni di vaccini nel mese di luglio abbiamo meno armi e meno possibilità di vaccinare -continua Fedriga- credo che a livello nazionale dovremmo riprogrammare alcune prime dosi per spostarle più avanti perché i vaccini non sono sufficienti rispetto alle ipotesi fatte quando avevamo a disposizione tutti i vaccini''.

Secondo la Johns Hopkins University sono almeno 179.999.482 i contagi e 3.900.372 i morti provocati dal Covid a livello planetario. Tra i singoli paesi, gli Stati Uniti restano la nazione più colpita con 603.178 morti su 33.590.537 contagi totali, seguita da India e Brasile. Crescono i nuovi casi in Russia che ieri per la prima volta dal 24 gennaio è tornata a registrare oltre 20mila casi in 24 ore, e in Gran Bretagna dove ieri si è rilevato un nuovo picco di contagi e la variante delta è ormai responsabile del 95% dei casi.

L'impennata di casi per la variante Delta, e Delta plus "ci sarà". Lo dichiara Fabrizio Pregliasco che spiega: "Siamo solo indietro rispetto all'Inghilterra. Ma il colpo di coda arriverà. Se siamo fortunati, sperabilmente, i casi gravi non cresceranno proporzionalmente al contagio". Particolare attenzione, secondo Guido Rasi, consulente del commissario straordinario all'emergenza Covid, va dedicata agli under 30: i casi di questa variante sono sicuramente meno gravi e riguardano la popolazione più giovane, ma non è chiaro -ha spiegato- se questo avviene perché i giovani non sono vaccinati o perché li aggredisce in modo specifico". Paura anche in Germania, dove secondo il ministro alla Sanità tedesco Jens Spahn, la mutazione indiana sarà predominante "entro l'estate". Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel mette in guardia: "Alla luce dell'ampia diffusione della variante Delta, sempre più dominante anche nel nostro Continente, non possiamo purtroppo dire di essere già alla fine della pandemia o che ci stiamo avvicinando alla fine". Secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen contro la variante delta "la soluzione è vaccinare, vaccinare, vaccinare". In Europa per il fine settimana almeno il 60% degli adulti saranno vaccinati con almeno con una dose, ed il 40% con entrambe le dosi.

