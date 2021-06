Roma, 26 giugno 2021 - Attesa per il bollettino di oggi sul Covid in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su nuovi casi, morti, ricoveri e guariti. Ieri la firma all'ordinanza del ministro Speranza ha certificato il passaggio della Valle D'Aosta, ultima regione rimasta in giallo, in zona bianca: da lunedì 28 giugno quindi tutta l'Italia sarà nella fascia con meno restrizioni. Da giorni l'andamento delle tutte le curve si conferma in discesa e il ritorno alla normalità sembra avvicinarsi. In questa direzione ieri è arrivato anche il via libera del Cts alla riapertura delle discoteche all'aperto, ma solo con il green pass.

L'unica minaccia è la variante Delta. In Italia il tasso di diffusione della Delta è stimato al 16,8% e il presidente del Cts Franco Locatelli non esclude lockdown locali se la mutazione indiana si dovesse diffondere in maniera aggressiva. E crescono i timori in tutto il mondo: aumentano i casi in Russia e in Giappone a meno di un mese dalle Olimpiadi, mentre a Sydney partono oggi due settimane di confinamento.

Dati dalle regioni / Lazio

Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (+425) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 79 nuovi casi positivi (-12), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 194 (-30). I guariti sono 192, le terapie intensive sono 60 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi e' allo 0,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma citta' sono a quota 50. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanita' Alessio D'Amato.

Sono 65 i nuovi positivi in Emilia-Romagna registrati nelle ultime 24 ore con 23.117 tamponi. Nessun morto, continua la diminuzione dei casi attivi e dei ricoveri. Dei nuovi contagiati, 21 sono asintomatici, età media 33,4 anni. La situazione nelle province vede Modena con 23 nuovi casi e Parma con 18. I guariti sono 209 in più, i malati attivi sono 3.835 (-144), il 94,5% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (-2 rispetto a ieri), 185 quelli negli altri reparti Covid (-3).

In Puglia, a fronte di 6444 test effettuati, sono stati rilevati 58 casi positivi: 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto e un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 5 decessi: 3 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 2 in provincia di Taranto. Sono 3.881 invece i casi attualmente positivi.

Sono 52 i nuovi positivi al Covid registrati in Toscana. Oggi non si registrano nuovi decessi e restano quindi 6.860 i deceduti in regione dall'inizio dell'epidemia.Gli attualmente positivi sono oggi 2.418 (-1,1% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 124 (otto in meno rispetto a ieri) di cui 28 in terapia intensiva (uno in più) mentre altri 2.294 persone sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (-20 su ieri, -0,9%).

Sono 38 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 425.270 dall'inizio della pandemia. L'andamento, che risulta costante da alcuni giorni, è riportato dal Bollettino regionale, che segnala oggi tre decessi, per un totale di 11.611 vittime. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 4.706, 64 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve calo anche della situazione clinica, con 292 ricoverati (-4), di cui 265 (-3) in area non critica e 27 (-1) in terapia intensiva.

Basilicata

Ventuno dei 771 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che è stato registrato anche un altro decesso (il totale delle vittime del covid-19 è di 568). Negli ospedali della regione sono ancora ricoverate 22 persone, ma nessun paziente si trova in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 806, mentre i guariti sono complessivamente 24.907.

Le altre regioni

Sono solo 5 i contagi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche. In Molise 4 casi, mentre in Alto Adige 9.