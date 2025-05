Una Chiesa più orizzontale. La missione firmata Grech

Se la sinodalità è stata il paradigma del papato di Francesco, adesso la stessa si fa baricentro per la galassia progressista in Conclave. E non è un caso che proprio il segretario generale del Sinodo dei vescovi, il maltese Mario Grech, 68 anni, sia il cardinale di riferimento per chi vuole avanzare nelle riforme, a dipanare dal ripristino del diaconato femminile e dal rafforzamento del ruolo della donna. Due temi sui quali Grech è particolarmente sensibile. Curiale e pragmatico, anche se dal carattere a tratti spigoloso, l’alto prelato ha alle spalle un’esperienza episcopale a Gozo nell’arcipelago maltese, in quel Mare Nostrum cimitero di migranti.

PROLo stile collaborativo esibito al Sinodo, che con lui ha inaugurato il voto per i laici, lo ha reso una figura autorevole. Alfiere di una Chiesa più orizzontale che verticistica, ha avuto nel Papa un estimatore fino all’ultimo, quando dal Gemelli Bergoglio prolungò al 2028 l’assise sinodale.

CONTRODa destra gli rinfacciano d’aver cambiato orientamento sotto Francesco. Più che altro dovrà convincere i confratelli di non essere un presule divisivo.