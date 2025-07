Maratea, trovato il cadavere carbonizzato di un 19enne. L’auto parcheggiata e la tanica di benzina: cosa sappiamo

Potenza, 31 luglio 2025 – Sono ancora da chiarire la cause della morte di un 19enne, il cui corpo è stato trovato carbonizzato ieri sera in un dirupo a Maratea, al confine con il comune di Sapri. Nella zona c’era stato un incendio di sterpaglie. Al lato della statale 18 Tirrena Inferiore, vicino al luogo del ritrovamento, è stata rinvenuta l’auto presumibilmente guidata dalla vittima.

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Lagonegro. L’ipotesi al momento considerata più probabile è quella del suicidio. Secondo un prima ricostruzione il ragazzo, originario del Salernitano, avrebbe parcheggiato l'auto, scavalcato il muretto di una piazzola vicino al dirupo e si sarebbe cosparso di benzina, prima di darsi fuoco.

Vicino al cadavere carabinieri hanno ritrovato una tanica di carburante. Nell’auto c’erano le chiavi, ancora inserite nel cruscotto, il telefono cellulare e i documenti del ragazzo. L’assenza di vegetazione boschiva, fa escludere che il 19enne volesse appiccare un incendio di cui poi sarebbe rimasto vittima.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire ai possibili moventi del gesto. Sotto la lente le ultime ore di vita del giovane, la sua situazione familiare e personale. Non risulta, almeno per il momento, che siano coinvolte altre persone. Il caso, comunque, non è ancora chiuso.