Uccise la fidanzata 10 anni fa. L’ex campione paralimpico Pistorius potrebbe tornare in libertà

L’ex campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius, condannato per l’omicidio della compagna Reeva Steenkamp dieci anni fa, sarà con tutta probabilità rilasciato con la condizionale. La commissione incaricata "esaminerà il caso venerdì 24 novembre 2023" a Pretoria, ha annunciato ieri il Dipartimento dei servizi penitenziari. Ciò "determinerà se il detenuto è idoneo o meno al reinserimento sociale", prosegue il comunicato. A marzo una prima richiesta di rilascio su parola era stata respinta. La legge sudafricana prevede che un condannato, scaduta la metà della pena, possa ottenere la libertà condizionale. I servizi penitenziari hanno stimato che, secondo il conteggio effettuato alla data dell’ultima condanna, non aveva scontato il tempo necessario per poter beneficiare di una riduzione di pena.