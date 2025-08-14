Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia, c’è una data. Ecco da quando potrebbero smettere di funzionare

Milano, 14 agosto 2025 – Gli autovelox in Italia potrebbero smettere di funzionare a breve. Solo alcuni, o anche tutti in linea teorica, e questo dipende da una serie di complicate questioni burocratiche. Il Codacons chiarisce la vicenda, che non è certo nuova ma che ora assume contorni più precisi, se non altro per quanto riguarda le date.

La dead line è il 18 ottobre, dice l’associazione consumatori, che fa i calcoli in base a quanto previsto dal Decreto Infrastrutture (legge n. 105/2025). Il provvedimento, pensato per uniformare l’uso dei rilevatori di velocità e garantire trasparenza, stabilisce l'obbligo per Comuni, Province e Regioni, di censire e comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i dispositivi autovelox presenti sui rispettivi territori, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale dello stesso Ministero, ricorda Codacons. Non si tratta di fornirne solo la localizzazione, ma anche i dati tecnici, le dichiarazioni di conformità, il modello e l’avvenuta omologazione. Stando alla legge, l’uso di autovelox ‘non dichiarati’ è da considerarsi abusivo. Di fatto “i Comuni che non forniranno i dati non potranno più utilizzare gli autovelox sul proprio territorio".

Gli enti locali però si trovano in una situazione paradossale. “Pur volendo non possono conformarsi all’obbligo stabilito dalla legge 105 perché manca “il decreto attuativo del Mit che fornisce loro il modulo digitale indispensabile per comunicare i dati richiesti, modulo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Infrastrutture”.

Il Ministero ha tempo massimo fino al prossimo 19 agosto per vararlo, dato che la legge è entrata in vigore lo scorso 20 luglio. Dunque 5 giorni a partire da oggi. Da quella data poi – ammesso che il decreto arrivi – il Comuni avranno a disposizione due mesi per mettersi in regola. Arriviamo così al 18 ottobre, termine dopo il quale, gli autovelox non comunicati alla nuova anagrafe ministeriale, saranno per legge inutilizzabili. Si apre la strada così a una raffica di ricorsi e multe potenzialmente annullabili.