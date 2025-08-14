Valle d’Aosta: due alpinisti italiani morti sul Castore

Torino, 14 agosto 2025 – Due alpinisti sono morti sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa, in Valle d'Aosta. I loro corpi sono stati recuperati nel primo pomeriggio dal Soccorso alpino dopo una mattinata di ricerche. Le vittime sono un 34enne residente in provincia di Pisa e una 36enne di origine straniera residente a Padova.

L'allarme era stato lanciato stamattina in seguito al mancato contatto i due, che erano attesial rifugio Quintino Sella per pernottare. Un primo sorvolo con l'elicottero SA1 ha dato esito negativo. In seguito, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, in collaborazione con il Sagf di Alagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili a una serie di sorvoli che hanno portato all'individuazione della zona e al ritrovamento dei due alpinisti.

Le salme sono state portate a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.

Il Castore, alto 4.228 metri, è situato al confine tra la Valle d'Aosta e il Vallese. È una delle cime più famose e frequentemente scalate del massiccio del Monte Rosa, spesso associata al vicino Polluce per la loro somiglianza e vicinanza. Proprio la loro conformazione simile è all’origine del nome, Castore e Polluce – appunto – come i due celebri gemelli della mitologia greca.