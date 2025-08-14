Serratia marcescens, come arriva in ospedale il batterio killer: sintomi e cure

Roma, 14 agosto 2025 – La Serratia, ritenuta responsabile della morte di due neonati prematuri a Bolzano, appartiene al genere di batteri Gram-negativi della famiglia delle Enterobacteriaceae. Sono ampiamente diffusi nell'ambiente e si trovano dappertutto (nel suolo, nelle acque e su piante, insetti, animali e nell'uomo). La specie più conosciuta è la Serratia marcescens, che può causare infezioni nell'uomo, spesso legate a ospedali o a individui con sistema immunitario compromesso.

Che cos'è l'infezione da Serratia?

La Serratia è un genere batterico appartenente alle Enterobacteriaceae. Sono batteri presenti comunemente nel suolo, nelle acque superficiali e di scarico, sulle piante, negli insetti, negli animali e nell’uomo. Pur essendo piuttosto diffusi nell'ambiente questi batteri non sono, a differenza di molti altri batteri della famiglia Enterobacteriaceae, componenti comuni della flora fecale umana. Le infezioni da Serratia più diffuse sono quelle causate dalla Specie Serratia marcescens, che provoca nell'uomo “infezioni opportunistiche e nosocomiali”. Più rare sono le infezioni dovute ad altre specie.

Come si contrae?

L'infezione da Serratia viene contratta per lo più in ambito ospedaliero, ad esempio in seguito a lunghi ricoveri o all'inserimento di cateteri per via endovenosa, intraperitoneale o urinaria, o all'inserimento di strumenti medici volti ad agevolare la funzionalità respiratoria. Altri fattori di rischio includono trasfusioni e infusioni endovenose contaminate.

Sintomi e malattie associate

Le infezioni da Serratia possono includere diversi sintomi, quali: febbre, brividi shock settico, insufficienza respiratoria. Tra le malattie associate a questo tipo di infezione ci sono anche infezioni del tratto urinario e respiratorio, meningite, infezioni intra-addominali, infezioni cutanee, osteomielite e artrite, endocardite, infezioni oculari, infezioni dei tessuti molli, otite, parotite

Terapia e cure

Le infezioni da Serratia vengono generalmente trattate mediante terapia antibiotica. La prognosi dei pazienti con infezione da Serratia dipende molto dallo stato immunologico dei pazienti: in caso di soggetti molto anziani, soggetti immunologicamente depressi, nei bambini e nelle persone che hanno subito più traumi generalmente l'infezione è più severa e la prognosi riservata. Raramente risulta fatale.