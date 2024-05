Salvini a Conte: “Toti? Italia ferma se ogni indagato si dimette”. Governatore muto davanti al Gip

Roma, 10 maggio 2024 – "Vorrei sapere se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato ". Matteo Salvini non ha dubbi sul caso del governatore della Liguria, Giovanni Toti, ora ai domiciliari per corruzione: le richieste di dimissioni immediate avanzate dal leader pentastellato, Giuseppe Conte, e in generale dalle opposizioni, porterebbero ad un risultato ben preciso: “Che la magistratura faccia quello che deve fare, però –si slancia il leader della Lega –, se ogni indagato si deve dimettere l'Italia si ferma domani".

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti (Ansa)

"Se condannato in via definitiva per carità di Dio, Toti si dovrebbe dimettere – ha poi tenuto a precisare il ministro – ma non basta un’indagine per far dimettere qualcuno”. “In Italia – aggiunge Salvini – si è innocenti fino a prova contraria. Non so se per l’avvocato Conte valga un altro codice civile e penale. Siccome la giustizia italiana, ahime’, ogni anno arresta mille cittadini che poi si rivelano innocenti, io mi auguro che la Regione Liguria continui a correre. Genova e la Liguria negli ultimi anni – dal crollo del Ponte Morandi alla ricostruzione immediata del Ponte – sono stati un esempio di efficienza, velocità e trasparenza”.

Intanto, oggi il governatore indagato è stato convocato al Palazzo di Giustizia di Genova per l’interrogatorio di garanzia. Il presidente della Regione Liguria, Toti, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip Paola Faggioni. Nessuna risposta è stata data e neppure dichiarazioni spontanee. Lo stesso era accaduto ieri durante l’interrogatorio di garanzia all’ex presidente dell’Autorità portuale (oggi Ad di Iren) Paolo Emilio Signorini.