"Torture e stupri, bimbi spariti" La Ong: orrore senza fine in Iran

Abusi sessuali, torture con aghi infilati sotto le unghie, elettroshock e pestaggi brutali. Si tratta di pratiche che le forze di sicurezza iraniane hanno utilizzato in molteplici occasioni contro minorenni arrestati durante le proteste di massa anti-governative scoppiate a fine settembre in Iran in seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale a Teheran perché non portava il velo in modo corretto. La denuncia arriva da un rapporto di Human Rights Watch (Hrw) che la stessa Ong definisce "una litania di orrori", dove vengono documentati i casi di 11 minori sottoposti ad abusi di ogni genere tra il settembre del 2022 e il febbraio del 2023. In alcuni casi, i parenti delle ragazze e dei ragazzi imprigionati non sono stati avvisati riguardo ai loro arresti, indotti a pensare che i propri figli fossero scomparsi.