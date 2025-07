Il virus West Nile. Crescono contagi e morti: "Situazione sottovalutata"

Salgono a sette, in Italia, – con i due decessi avvenuti ieri a Latina e in provincia di Caserta – le vittime del virus West Nile, la febbre del Nilo trasmessa dalla puntura di zanzara: tre in Campania, tre nel Lazio e una in Piemonte. Secondo l’ultimo bollettino dell’Iss i casi confermati di infezione da West Nile dall’inizio dell’anno sono 32 in Italia, 21 dei quali segnalati dalla Regione Lazio, tutti nella provincia di Latina. Del totale nazionale, 23 hanno manifestato sintomi neuro-invasivi (2 Piemonte, 2 Veneto, 1 Emilia-Romagna, 15 Lazio, 3 Campania). I casi di febbre sono stati 6, mentre i casi asintomatici 3. In 31 province è stato deciso lo stop temporaneo alle donazioni di sangue o, in alternativa, l’esecuzione di uno specifico test sui donatori. "Non bisogna minimizzare" è l’avvertimento del virologo Fabrizio Ernesto Pregliasco (foto), direttore Sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio, professore associato all’Università degli Studi di Milano e direttore dell’Osservatorio Virusrespiratori.it.

I SEGNALI D’ALLARME

"La situazione è stata un po’ sottovalutata" spiega Pregliasco snocciolando i dati degli ultimi anni: in Italia ci sono stati 588 casi e 37 morti nel 2022, 332 casi e 27 morti nel ’23, 460 casi e 20 morti lo scorso anno. "Stiamo vedendo una progressione del virus considerando che siamo all’inizio della stagione di sviluppo delle zanzare. A preoccupare è l’ampliamento dei focolai, prima concentrati solo nel Nord-Centro Italia, anche nel Lazio e in Campania. Le positività stanno diventando un problema e la tendenza è al peggioramento".

UN VIRUS ENDEMICO

"Il virus West Nile fa parte di una serie di malattie vettoriali che nel passato erano considerate esotiche, tropicali. Ma a differenza di Chicungunya, Dengue e Zika – sottolinea Pregliasco – ormai in Italia il virus è diventato endemico negli animali, in alcune specie di uccelli, nei cavalli, e a volte si sono riscontrate positività pure nei cani ai gatti".

COME AVVIENE IL CONTAGIO?

"Attraverso le zanzare o il sangue del donatore infetto. Una zanzara vive in un contesto geografico, di 200 metri, per questo si creano dei focolai in alcune zone che poi si espandono".

LA SINTOMATOLOGIA

"L’80% dei casi, un po’ come nel Covid, è asintomatico. Un fattore che – afferma il virologo – rappresenta la gioia del virus, perché noi vediamo solo la punta dell’iceberg dei casi più impegnativi. Il 19% ha una sintomatologia varia con febbre, dolori articolari, rash cutaneo, che può essere facilmente confusa con altre forme influenzali. Ma il dato positivo è che abbiamo degli ottimi sistemi di diagnosi, quindi non ci sono difficoltà a riconoscerla se vi è un dubbio diagnostico. Solo l’1% manifesta la forma più grave, con l’interessamento neurologico, cioè encefalite o meningite. E uno su mille ci rimette la vita".

CHI È A RISCHIO?

"Ovviamente sono più a rischio gli anziani multimorbidi nei quali può avere esiti fatali ma – facendo sempre il parallelo con il Covid – la malattia può avere esiti gravi anche in persone più giovani. In questo momento ne abbiamo due in terapia intensiva".

COSA FARE?

"Attualmente non c’è un vaccino, non c’è una terapia, se non di sostegno. A livello istituzionale oltre alla sorveglianza umana e veterinaria serve un piano di contrasto alle zanzare. Sul piano personale è importante proteggersi con i repellenti. Sono tre i principi attivi che funzionano contro la zanzara Culex pipiens: la dietiltoluamide, l’Icaridina, e il Paramatandiolo.