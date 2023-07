Thomas Bricca: quello che ancora non torna sul delitto di Alatri. Anche droni per smascherare gli arrestati

Alatri (Frosinone), 18 luglio 2023 – Il volto sorridente e buono di un ragazzino con gli occhiali, una grande rosa rossa e la scritta Thomas.

Così appare Thomas Bricca sul murale che gli amici gli hanno voluto dedicare ad Alatri (Frosinone) dove è stato ucciso. Niente a che vedere con l’immagine da duro diffusa subito dopo il delitto.

Thomas aveva solo 19 anni quando è stato ammazzato per strada con un colpo di pistola alla testa, era la sera del 30 gennaio, era al Girone con altri. Ma soprattutto, come hanno accertato le indagini di procura e carabinieri dopo la svolta e gli arresti di oggi, Thomas era nel posto sbagliato nel momento sbagliato. E indossava un giubbino bianco, come la vera vittima designata.

I punti oscuri

Restano ancora alcuni punti oscuri che mette in fila anche il papà. Dice: “Restano da trovare lo scooter e la pistola e chi li ha forniti ai criminali”.

Per il procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero, Thomas Bricca è stato ucciso per una "pura fatalità perché la sera del 30 gennaio indossava un giubbotto di colore bianco, uguale a quello indossato dal suo amico Omar Haoudi, vero obiettivo dei sicari".

Le risse e le bande

Le risse avrebbero dunque armato la mano dei killer, padre e figlio. Ma perché si erano scatenate le liti? Qual era la posta in palio? Il procuratore in conferenza stampa di fronte a questa domanda è rimasto prudente. Le indagini proseguiranno. Intanto però gli investigatori hanno accertato che Thomas non partecipò alle risse.

Omar già a febbraio aveva dichiarato: “Lo hanno ucciso per sbaglio, il killer è un razzista e voleva sparare a me”. Ma quali sarebbero gli interessi contrapposti tra gruppi? Il procuratore preferisce essere prudente, gli investigatori non hanno ancora concluso il loro lavoro.

Le indagini

Ha spiegato in conferenza stampa il colonnello Alfonso Pannone, comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone, che le indagini hanno fatto ricorso a ricorso a centinaia di intercettazioni ambientali e telefoniche ed all’uso di droni per ricostruire i fatti e smascherare le bugie degli arrestati.

Il sindaco: noi parte civile

Il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca risponde al telefono subito dopo la conferenza stampa e fa sapere: “Il Comune si costituirà parte civile anche per difendere il buon nome della nostra comunità”. L’amministrazione ha dato il via libera agli amici di Thomas per quel murales. E lui sorride, il volto di un ragazzo che aveva solo 19 anni.