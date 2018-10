Roma, 31 ottobre 2018 - Social scatenati sull'ultima proposta, prevista nella manovra 2019, di affidare terreni in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie che metteranno al mondo un terzo figlio negli anni 2019, 2020 o 2021. Battute, vignette, meme e commenti pieni di ironia si sprecano. Così c'è chi tira in ballo in Monopoli, chi una vecchia serie tv come 'La casa nella prateria', senza dimenticare le promozioni di Natale, film e celebri pubblicità. Ecco dunque una breve raccolta dei post diventati più popolari e virali su Twitter.

"Al quindicesimo figlio tutto questo sarà tuo Simba" #terzofiglio pic.twitter.com/NAexufno4k — Francesco (@kiofra1) 30 ottobre 2018

Prime reazioni quando ti dicono sei incinta del #terzofiglio pic.twitter.com/SJ3Ss8d0hn — Gaetano Scavuzzo (@GaetanoScavuzzo) 30 ottobre 2018

+++Promozione Natale 2018 +++



Ogni 3 figli presso lo stesso camino,

in omaggio una motozappa. #terzofiglio pic.twitter.com/ypz94AXOsa — Babbo Natale™ (@Santas_Official) 30 ottobre 2018

al quarto figlio te diamo pure Banderas e rossita! #terzofiglio pic.twitter.com/msxWDT2SdG — antonio lacarbonara (@aelledesign) 30 ottobre 2018

Io non ho figli, ma vi posso scambiare i miei fratelli numero 3, 4 e 5 con Viale dei Giardini e Parco della Vittoria.#terzofiglio pic.twitter.com/Ge5VCQie39 — Hey, teacher. (@HMQueenBee) 30 ottobre 2018

Terra in concessione dello Stato per chi scodella il #TerzoFiglio, sullo Ius primae noctis per aumentare le probabilità di fecondazione si sono già espressi?

Anno domini 1267. pic.twitter.com/MvjpSWqiH2 — Ramingo di Arnor (@RamingodiArnor) 30 ottobre 2018

INCREDIBILE: donna affronta con successo parto plurigemellare e diventa proprietaria dell'Umbria.#terzofiglio pic.twitter.com/axE89zHRKa — LaPepubblica (@lapepubblica) 30 ottobre 2018

No Tav, terra gratis con il terzo figlio, no vaccini, no crescita, no grandi opere, no stranieri... se dispensano anche telai e cuffiette possiamo considerarci il primo stato Amish?#TerzoFiglio #istat #GovernoDelCambiamento pic.twitter.com/t704T3abW1 — mariachiara bizzaro (@mchiarissima) 30 ottobre 2018

Ma un terreno ogni tre figli? Cioè, è cumulabile? Ne faccio sei e ho due terreni? Vorrei sapere quanti ne servono per Parco Della Vittoria.#terzofiglio — UomoMordeCane (@UomoMordeCane) 30 ottobre 2018

Lo sapevo che tutto quel tempo passato a giocare a Farmville alla fine mi sarebbe servito a qualcosa. #terzofiglio — AmyLaBionda (@ailama1973) 31 ottobre 2018

Scusate ho qui di fianco la contadina curva sul tramonto che sembra una bambina di cinquant'anni e di cinque figli, quelli venuti al mondo come conigli.

Vuole tre terreni, due trattori e una casa.#terzofiglio — Paolo Terron Power (@LuTerronPower) 30 ottobre 2018

E non mancano anche qualche politico come Anna Rita Leonardi esponente del Pd e già candidata a sindaco di Platí (Reggio Calabria):

Se fai il #terzofiglio Salvini ti regala un pezzo di terra.

Se fai anche il quarto ci aggiunge pure una ruspa omaggio.

Da cinque a sette avrai anche una batteria di pentole e un materasso.

Da sette a dieci ti riconosce un posto da sottosegretario al ministero della famiglia. pic.twitter.com/ycEIy2y1q6 — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) 30 ottobre 2018

Ma a essere tirato in ballo è anche l'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio:

Con 9 figli, a #DelRio hanno assegnato la Pianura Padana #terzofiglio pic.twitter.com/N1UvA1Ahkw — 𝕆𝕣𝕤𝕠 𝕃𝕒 ℙ𝕖𝕤𝕥𝕖 🇻🇳 (@nicmax25) 31 ottobre 2018