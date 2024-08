Terremoto oggi a Cirò (Crotone): magnitudo 3.7. Tam tam sui social

Crotone, 12 agosto 2024 – Un terremoto è stato registrato oggi a 4 chilometri da Cirò, in provincia di Crotone. Secondo quanto riportato dall’Ingv, la magnitudo è stata di 3.7 e il sisma è avvenuto alle 15.22 a una profondità di 25 chilometri.

Una precedente scossa era stata registrata alle 13.22.

Il terremoto è stato avvertito nitidamente dalla popolazione e il tam tam è corso sui social.

Solo due settimane fa (il primo agosto) una scossa di magnitudo 5 era stata avvertita in quasi tutta la Calabria, con l’eccezione della provincia di Reggio. L’epicentro era stato a Pietrapaola, nel Cosentino, anche se fortunatamente non c’erano state conseguenze su persone o cose. Alla prima scossa erano seguiti altri eventi tellurici di minore intensità, anche in questo caso avvertiti dalla popolazione.