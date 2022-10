Cronaca

Bagarre in Regione La gaffe del consigliere "I morti dell’alluvione? Erano nel posto sbagliato"

Il capogruppo di FdI (in pole per un assessorato) Ciccioli si difende: "Come chi passa vicino a un’esplosione. Le mie parole strumentalizzate". L’opposizione abbandona l’aula: vergogna, così offende le vittime