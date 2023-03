Tacconi lascia l’ospedale dopo un anno I medici: "Il suo recupero è sorprendente"

A quasi un anno dall’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma Stefano Tacconi (foto) ha lasciato Alessandria, per terminare l’ultima fase riabilitativa in una struttura più vicina a casa. Era la metà di aprile 2022 quando il campione si era sentito male ad Asti, dov’era andato col figlio per un evento benefico. "È stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà. Da oggi – scrive il figlio Andrea sui social – questo percorso continuerà in Lombardia. Non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga, ma vi terrò informati", assicura rivolgendosi ai tantissimi che non hanno mai abbandonato il campione, anche virtualmente. Tacconi cammina con il deambulatore e, alle volte, in sedia a rotelle. I medici: "Percorso sorprendente".