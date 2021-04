Roma, 27 aprile 2021 - Ultimo appuntamento per ammirare la Superluna rosa, che già stamane si è mostrata in tutta la sua bellezza: infatti lo spettacolo è iniziato alle 5:31 di oggi, martedì 27 aprile, ma è previsto resti visibile fino a domani mattina, mercoledì 28 aprile. Seconda nel 2021 solo alla Superluna che sorgerà a maggio, la versione romantica che si può scorgere in questi giorni, meteo permettendo, non è realmente colorata di rosa, ma il nome deriva dal fiore di campo 'Phlox subulata', che sboccia all'inizio della primavera ed è originario del Nord America orientale.

Comunque sarà super: la vicinanza con la Terra e la fase in cui si trova la faranno apparire più grande del solito (Secondo la Nasa potrà essere fino al 14% più grande della luna 'normale' e fino al 30% più luminosa del solito). Il corpo celeste si trova infatti al perigeo, il punto della sua orbita più ravvicinato al nostro pianeta, e in corrispondenza ci sarà una luna piena.

Purtroppo l'evento al Nord, come in varie zone del Centro, deve fare i conti con il cielo coperto e con le piogge, e sarà difficile riuscire ad ammirarlo. Più probabile vedere la Superluna rosa se si è al Sud e sulle Isole. La prossima Superluna, che sarà percepita anche più grande, sarà il 26 maggio, con l'aggiunta di un'eclissi totale, ma non visibile dall'Italia.