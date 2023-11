Strage di Brandizzo. Indagati due dirigenti Rfi

Tre mesi dopo l’incidente di Brandizzo, costato la vita a cinque operai uccisi da un treno, risultano indagati due dirigenti Rfi, il direttore lavori che seguiva la manutenzione alle linee e il coordinatore sicurezza della fase operativa. La società è indagata come "persona giuridica" per concorso in omicidio colposo e disastro ferroviario.