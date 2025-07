Paura per Giorgetto Giugiaro, uscito di strada col suv in Sardegna: spaventoso volo dai tornanti

Arzachena, 25 luglio 2025 – Subito si è temuto il peggio: Giorgetto Giugiaro è rimasto vittima di un incidente in Sardegna. Il noto designer ligure, 86 anni, stava percorrendo i tornanti di Abbiadori, località nel comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, in Costa Smeralda, alla guida della sua Land Rover Defender quando è finito fuoristrada. Il suv si è ribaltato più volte precipitando rovinosamente a valle. Nonostante la violenza dell'impatto, Giugiaro è rimasto cosciente. E’ stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Ha riportato diversi traumi ma le sue condizioni, apparse in un primo momento gravi, al momento sono stabili. Non rischia la vita.

Non ci sarebbero altre auto coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena per mettere in sicurezza la zona.

Giorgetto Giugiaro con il suv fuoristrada ad Abbiadori, Arzachena (Ansa)

l’Italdesign Giugiaro è stata faro del design delle auto. Sono molti i modelli Fiat che portano la firma dell’azienda, fondata nel lontano 1968 dall’imprenditore ligure, entrata nel 2010 a far parte del Volkswagen Group e ceduta solo nel 2015. Con il figlio Fabrizio Giorgetto Giugiaro ha poi lanciato GFG Style, altra società leader nello stesso campo. Sposato con Maria Teresa Serra, con cui ha avuto due figli, nel 1999 ha ricevuto dal presidente Carlo Azeglio Ciampi la nomina a Cavaliere del lavoro.