Roma, 25 luglio 2025 – È arrivato il primo vero fine settimana delle partenze estive, con milioni di vacanzieri in viaggio tra venerdì 25 e domenica 27 luglio. È il primo assaggio di traffico intenso, poi la situazione è destinata a peggiorare con i due weekend più neri dell’anno del 2 e 9 agosto.

Giornate da bollino rosso e arancione questo fine settimana sulle autostrade italiane, previsti punte di traffico da record e lunghe code verso le località vacanziere: da oggi scatta il piano esodo estivo in tutta la rete autostradale.

Anas prevede per questo weekend 13 milioni e 247mila spostamenti. Ma quand’è il momento giusto per mettersi in viaggio? Ecco come muoversi nel weekend, tra cantieri in autostrada che rischiano di creare l’effetto elastico sul traffico, costi della benzina che pesano sul portafogli e il costo dei pedaggi: la guida per mettersi in viaggio senza brutte sorprese.

Lungo la rete Anas, per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio del 25 luglio, domani mattina di sabato 26 luglio e domenica pomeriggio del 27 luglio. Oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per week end brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Le giornate più critiche dell'estate per il traffico sono le mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal bollino nero. Il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 25 luglio, dalle ore 16 alle 22, domani sabato 26 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 27 luglio dalle 7.00 alle 22.00.

I milioni di vacanzieri che andranno in vacanza in auto, camper e moto non dovrebbero avere un'amara sorpresa al casello autostradale. Un emendamento al Dl Infrastrutture – diventato legge il 16 luglio con il voto in Senato – puntava ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas per le ‘classi di pedaggio A, B, 3, 4 e 5’ che, tradotto in soldoni, si sarebbe trasformato in rincari dei pedaggi per auto, moto e suv in transito ai caselli.

Ma, dopo le polemiche innescate, l'emendamento è stato ritirato su indicazioni del ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. Quindi, almeno sotto il fronte dei pedaggi, l’esodo estivo non dovrebbe impattare troppo sulle tasche degli italiani-

Il traffico più pesante è previsto in direzione Sud e sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. È infattti previsto un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

LE STRADE A RISCHIO AL SUD

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che, insieme alla SS7 Appia, assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

LE STRADE DEL CENTRO

L'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

LE DIRETTRICI PIÙ CONGESTIONATE NEL NORD

Al Nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

In vista dell’esodo di massa, Anas ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.348 cantieri su strade e autostrade più trafficate, circa l'81% di quelli attivi (1.672). Per agevolare i flussi di traffico, già dal 1° luglio erano stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada.

In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli, tra auto e camper. Per questo weekend si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.

Anche Autostrada per l’Italia ha sospeso i cantieri più impattanti in Liguria, Marche e Abruzzo, e sull’A9 Como Chiasso: ecco quali.

Con le quotazioni internazionali dei raffinati abbastanza stabili, molte aziende stanno ritoccando lievemente al ribasso i costi del carburante alle pompe di benzina. A muoversi è in particolare Eni che taglia di un centesimo il prezzo raccomandato della benzina. In attesa di recepire le riduzioni, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano ancora sostanzialmente ferme.

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 23 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self rimane 1,732 euro/litro, con le compagnie tra 1,722 e 1,744 euro/litro (no logo 1,723). Il prezzo medio praticato del diesel self è invariato a 1,671 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,656 e 1,682 euro/litro (no logo 1,666).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,875 euro/litro (1,876 la rilevazione del 22 luglio), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,810 e 1,949 euro/litro (no logo 1,782). La media del diesel servito resta 1,815 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,748 e 1,884 euro/litro (no logo 1,724).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,711 e 0,731 euro/litro (no logo 0,696). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,431 a 1,519 euro/kg (no logo 1,427).