Caso Resinovich, Fineschi: “Sulla frattura alla vertebra T2 tutto lineare. Mai creduto al suicidio”

Trieste, 25 luglio 2025 - Professor Vittorio Fineschi, consulente di Sergio Resinovich, fratello di Lilly: ha dubbi sulla frattura alla vertebra T2? Elemento decisamente importante per confermare l’ipotesi dell’omicidio avanzata dalla consulenza Cattaneo e fatta propria dalla procura di Trieste che ha indagato il marito della 63enne, Sebastiano Visintin. "Nessun dubbio. Intanto si tratta della microfrattura di un profilo vertebrale che bisogna necessariamente ricercare. La Cattaneo la trova, noi confermiamo che era presente prima dell'autopsia. Tutto lineare, limpido”.

Liliana Resinovich: 'asfissia' è la parte comune delle consulenze dei due pm per spiegare la morte di Lilly, che arrivava però a conclusioni opposte: prima suicidio poi omicidio

Claudia Giaconi, medico radiologo di provata esperienza, consulente di Fineschi, il 15 marzo 2023 concludeva così il suo referto sulla rilettura della Tac post mortem, esame che era stato eseguito l'8 gennaio 2022: "Non alterazioni morfostrutturali ossee riferibili a lesioni traumatiche recenti a carico dei segmenti scheletrici presi in esame. Nient'altro di rilevante da segnalare". “Non ravvisa alcuna frattura” conclude Raffaele Barisani, medico legale e consulente di Visintin, che cita questo documento nella relazione firmata con la scienziata forense Noemi Procopio. Barisani, per la cronaca, è stato il primo a mettere per iscritto che le lesioni sul cadavere si potevano spiegare con l'azione di terzi. "Bisogna leggere bene quello che scrive Claudia Giaconi – replica Fineschi -, perché nel punto centrale si riferisce al torace, c’è di mezzo una virgola. E poi parliamo della microfrattura di una vertebra, non è la frattura di un femore spaccato in due. E viene trovata in seconda autopsia, dalla dottoressa Cattaneo".

Nella consulenza dell'antropologa forense, consegnata nel 2025 e seconda dopo quella di Fulvio Costantinides-Fabio Cavalli, si legge: "Sebbene non sia possibile isolare la superficie articolare per confermare la presenza della soluzione di continuo, il rinvenimento dell'intaccatura sulla Tac supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame". Il passaggio viene messo in rilievo nella relazione del dottor Barisani, che infatti conclude: "Per sciogliere definitivamente tale dubbio non resta che procedere ad accertamenti ulteriori, in sede di perizia terza d'ufficio". Che al momento, però, è stata negata dalla procura.

I difensori di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, si sono espressi più volte per l'ipotesi del suicidio, che era anche la prima conclusione avanzata da Costantinides-Cavalli. Mentre ad oggi non sono emerse prove contro Visintin, la difesa ha assunto una consulente per definire un'autopsia psicologica della vittima, per ora agli atti c'è quella firmata dalla criminologa Gabriella Marano, che assiste il fratello di Lilly. Fede nuziale e telefonini lasciati a casa continuano ad essere tra gli elementi inspiegabili di questa storia. A meno di non pensare a qualcuno che abbia riportato a casa gli oggetti. Ricostruzione che, osserverebbe un esperto, contrasta con il principio di economia raccomandato dal famoso ‘rasoio di Occam’.

Ma Fineschi non ha mai creduto che Liliana Resinovich si sia tolta la vita. “Quarant'anni di autopsie, 4mila casi, prima volta che vedo una persona suicidarsi con due sacchetti in testa – obietta -. E poi sui sacchi che avvolgevano il corpo non sono state trovate impronte della vittima".

Su un punto, invece, tutti i consulenti – quelli del marito e quelli del fratello –sono d’accordo e di fatto contestano le conclusioni del team Cattaneo: il cadavere di Lilly non può essere rimasto per 22 giorni nel parco dell’ex manicomio, nel quartiere San Giovanni di Trieste, a mezz’ora dall’appartamento di via del Verrocchio 2. La scienziata nelle sue conclusioni attribuisce un’“elevatissima probabilità” alla morte avvenuta il 14 dicembre 2021 per mano di terzi e considera “molto probabile” che il corpo della 63enne sia sempre rimasto lì. Noemi Procopio, professore all’università del Lancashire, in Gran Bretagna, entrata nel caso Resinovich come consulente di Visintin, studiando il microbioma è arrivata a due conclusioni possibili: se Liliana Resinovich è morta il giorno stesso della scomparsa, quindi il 14 dicembre 2021, bisogna pensare a un congelamento del cadavere; in caso contrario, il decesso va fatto risalire a 12 ore prima del ritrovamento. Questo, a tutt’oggi, continua ad essere un vero rebus nel giallo di Trieste.