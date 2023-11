"Sono triste, mi sembra di aver vissuto invano". E convoca la Commissione contro l’antisemitismo

"Se sono qui è perché la ritengo una serata importante. Non mi sento di parlare di questo argomento perché sennò mi sembra di avere vissuto invano". Sono parole drammatiche quelle pronunciate dalla senatrice a vita Liliana Segre (nella foto)

al suo arrivo alla serata organizzata dalla comunità ebraica di Milano, nella sinagoga di via della Guastalla, per ricordare le vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso e per chiedere la liberazione degli ostaggi. A chi le ha chiesto di commentare le immagini che si stanno vedendo in questi giorni, Segre, che è sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha risposto "sono di una tristezza infinita". "Non ha vissuto invano, è stata un esempio per tutti noi, combattiamo al suo fianco", le ha risposto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Intanto, la senatrice Segre ha convocato la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, presieduta da lei stessa.

L’organismo parlamentare si riunirà domani alle 15 con all’ordine del giorno "il crescente clima di antisemitismo e di istigazione all’odio in seguito ai drammatici eventi in Medio Oriente".