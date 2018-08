Roma, 12 agosto 2018 - “Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni“ per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, “fino all’eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali“. L’ha ribadito oggi il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Ne aveva parlato a fine luglio in audizione al Senato, rispondendo alle domande dei parlamentari.

“Penso sia giunto il momento di valutare qualche nuovo intervento nel Codice della strada” per limitare o vietare l’uso degli smartphone alla guida, aveva detto il titolare del dicastero dei Trasporti, accennando all’eventualità di inasprire la sanzione e prevenire l’utilizzo dei cellulari anche attraverso la diffusione di messaggi sulla sicurezza nelle scuole. Lo smartphone al volante “è un fenomeno gravissimo“, ha rimarcato oggi Toninelli, accennando al provvedimento estremo del ritiro della patente per chi si distrae scambiando messaggi sul cellulare e intrecciando conversazioni mentre si trova alla guida di un veicolo, perché questo comportamento “ha a che fare con le nostre abitudini più radicate e con l’idea, errata, che in fondo certe cose possano accadere solo agli altri. Ciò rappresenta una tragica sottovalutazione dei rischi“.

Alla fine di luglio in provincia di Terni un diciassettenne che riprendeva con il cellulare l'amico in scooter è morto dopo essere stato investito dal mezzo condotto da un altro minorenne. Ogni giorno abbiamo notizia di incidenti causati da automobilisti che si distraggono alla guida guardando sul display del cellulare e rispondendo ai messaggi o tenendo in mano il telefono per parlare a voce.