Trieste, 6 marzo 2019 - Stava passeggiando lungo il sentiero Rilke a picco sul mare, fuori Trieste, assieme alla madre. La donna l’ha perso di vista, si è allarmata e ha chiamato la Polizia, ma la tragedia si era già consumata. È morto così un ragazzo di 14 anni. Una caduta accidentale sulle rocce a strapiombo, hanno confermato gli agenti del distaccamento di Duino.

Sulla spiaggia di Sistiana, teatro dell’assurdo incidente, si è posato per un tentativo estremo e disperato un elicottero del servizio sanitario, assieme a vigili del fuoco e volontari del soccorso alpino. Sono stati questi ultimi a calarsi con le funi e il verricello, dalla sommità del sentiero, per poi raggiungere la scogliera sottostante. Purtroppo hanno trovato il ragazzo riverso immobile, è morto all'istante per i gravissimi traumi riportati.

Le operazioni di recupero del cadavere del ragazzino si sono concluse in tarda serata. La caduta risale al primo pomeriggio. La passeggiata panoramica prende il nome dal poeta Rainer Maria Rilke che era stato ospite al Castello di Duino all’inizio del secolo scorso e che amava camminare lungo questo percorso. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo non aveva intenzioni suicide e ha scavalcato le barriere di protezione per affacciarsi in un punto panoramico, ma le foglie al suolo gli ha fatto perdere il contatto col terreno, è scivolato per circa trenta metri e si è sfracellato sulle rocce.