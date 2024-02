Rigopiano, condannato in appello l’ex prefetto di Pescara

L’Aquila, 14 febbraio 2024 – L'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo è stato condannato a un anno e otto mesi nel processo per la tragedia di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio del 2017 e costata la vita a 29 persone che morirono nell'hotel travolto da una valanga. La decisione dei giudici della Corte d'Appello dell'Aquila è arrivata al termine della camera di consiglio durata quasi 5 ore. Nel processo di primo grado Provolo era stato assolto. Condannati anche Enrico Colangeli, tecnico comunale e Leonardo Bianco, dirigente della Prefettura di Pescara, entrambi assolti in primo grado. Confermate in appello 22 assoluzioni.

'Una sentenza che ripaga, seppur in parte, la delusione di quella di primo grado. Certo, non ci sono vincitori né vinti, ma si intravede la luce della verità'', ha commentato Alessandro di Michelangelo, fratello di Dino, morto nella strage.