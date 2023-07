Levi Davis scomparso: il rugbista star di X Factor e l’ultima ipotesi della polizia spagnola

Roma, 1 luglio 2023 - Levi Davis, talento del rugby inglese e star di X-Factor, continua ad essere un mistero. Scomparso il 29 ottobre 2022 a Barcellona, l’ultimo avvistamento in un video mentre esce da un pub, sono le dieci di sera, ha una maglietta bianca e uno zainetto sulle spalle. Otto mesi senza risposte.

L’ultima ipotesi

La polizia spagnola avrebbe comunicato alla madre Julie che nello stesso periodo della scomparsa - quando però ancora non era stata presentata denuncia - l’equipaggio di una nave da crociera avrebbe sentito qualcuno in mare che gridava aiuto in inglese. Subito erano stati organizzati i soccorsi ma le ricerche non avevano dato alcun esito.

Levi Davis è annegato?

L’ipotesi dell’annegamento oggi sembra essere dunque la pista principale per gli investigatori. Per la famiglia il rugbista aveva vissuto un periodo di depressione. Ma la polizia sembra non escludere l’incidente. I sommozzatori hanno cercato a lungo il cadavere nella zona del porto - trafficatissimo - di Barcellona. “Finché non c’è il corpo non c’è modo di sapere che cosa sia accaduto davvero”, ha sempre ripetuto in lacrime la mamma.

Levi Davis, talento del rugby inglese e star di X Factor, è scomparso dal 29 ottobre 2022

Chi è Levi Davis

Levi Davis, classe 1998, ala dei Worthing Raiders nella National League 2 South, è stato il primo giocatore di rugby professionista a dichiararsi bisessuale, era il 2020. Ma perché quel viaggio a ottobre? Sembra che dopo una serie di infortuni, il talentuoso rugbista avesse deciso di prendersi quella pausa per ritemprarsi.

Il passaporto

Il passaporto della star inglese era stato ritrovato a novembre proprio nella zona del porto. La mamma aveva commentato: notizia preoccupante.

Il video misterioso

Ma a rendere ancora più misteriosa questa storia c’è il video pubblicato sui social di Levi Davis e poi rimosso. Un lungo monologo in cui il giocatore dichiarava di essere in pericolo. Lanciava una disperata richiesta di aiuto ma anche una serie di accuse inquietanti. Questa ‘confessione’ è forse legata al mistero della sua scomparsa?