Sciopero treni 13 luglio, i nuovi orari. Ecco i servizi garantiti da Trenitalia, Italo e Trenord

Roma, 12 luglio 2023 – Il Ministero dei Trasporti ha dimezzato la durata dello sciopero dei treni che i sindacati avevano indetto originariamente per domani, giovedì 13 luglio, e per dopodomani, venerdì 14 luglio. Le parti non hanno trovato un accordo al tavolo convocato in extremis oggi pomeriggio da Matteo Salvini e le single sindacali hanno confermato integralmente l’agitazione. Ma il ministro per le Infrastrutture ha deciso di forzare la mano, riducendo la durata dalle 23 ore previste a mezza giornata. Ecco dunque i nuovi orari e le informazioni utili per chi viaggia.

Lo sciopero, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, scatterà alle 3 di domani, giovedì 13 luglio, e terminerà ufficialmente alle 15 dello stesso giorno: una mobilitazione ridotta che coinvolgerà sia Trenitalia con Trenord e Trenitalia Tper, che Italo Treno. I disagi però ci saranno presumibilmente anche nella seconda parte della giornata. La precettazione del ministero è arrivata infatti quando molti treni erano già stati soppressi dalla programmazione dei gestori. Garantiti per i pendolari i servizi regionali nella fascia della prima mattina. Qui di seguito i dettagli.

Sul suo sito Trenitalia informa che nelle ore di mobilitazione i treni a lunga percorrenza (incluse quindi le Frecce) potranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale – avverte Ferrovie dello Stato – potrà comportare ripercussioni anche prima del suo inizio e dopo la sua conclusione. Per quanto riguarda i treni regionali, sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9. Questa la precisazione di Trenialia: “I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dello sciopero; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Qui l’elenco dei treni garantiti.

La mobilitazione può compromettere anche il servizio di contact center. “L’attesa telefonica potrebbe essere prolungata e alcuni servizi potrebbero non essere presidiati”. Info sull’app Trenitalia, sul sito trenitalia.it, al numero verde gratuito di Trenitalia 800 89 20 21.

Scarne le informazioni fornite da Italo Treno che si limita ad annunciare la mobilitazione e a fornire una lista dei treni garantiti. Il numero da chiamare per informazioni è Pronto Italo 060708.

Trenord avvisa che i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza “potranno subire variazioni e/o cancellazioni”. Il servizio è garantito nella fasce 6-9: in questi orari viaggeranno i treni garantiti.

I treni per l’aeroporto di Malpensa da Milano Cadorna e Stabio (e ritorno) potranno essere sostituiti da bus che non effettueranno fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1). Info sull’app Trenord o su trenord.it.

Lo sciopero coinvolge infine anche i lavoratori dell’azienda Trenitalia Tper attiva in Emilia Romagna e nelle regioni limitrofe. Anche in questo caso la mobilitazione è prevista dalle 3 alle 15 di domani ma si potranno verificare modifiche alla programmazione anche prima e dopo l’orario ufficiale. Info sul sito www.trenitaliatper.it.