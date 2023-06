Sciopero aereo 4 giugno: chi si ferma e l’elenco dei voli garantiti

Roma, 2 giugno 2023 – Sarà una domenica di passione per chi dovrà viaggiare domenica prossima a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto aereo. La mobilitazione, inizialmente prevista per il 19 maggio ma spostata in seguito alla drammatica situazione dell'alluvione in Emilia Romagna, coinvolgerà il settore dell'handling e i controllori di volo Enav, oltre al personale di alcune compagnie aeree.

Chi sciopera

Il 4 giugno, dunque, incrocerà le braccia il personale navigante, turnista e operativo dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Inoltre si fermerà il personale di terra della compagnia Emirates ( dalle ore 12 alle ore 16), il personale di Vueling Airlines ( dalle 00.01 alle ore 24), il personale di terra della compagnia American Airlines (dalle 12 alle ore 16) e il personale di condotta di Volotea (24 ore).

Ancora sono previste anche due scioperi a livello locale indette dal sindacato Cobas, una presso il Centro di controllo d’area di Roma e una presso il Centro di controllo d’area di Milano dalle ore 13 alle 17.

I voli garantiti

Saranno garantiti i voli con orario di decollo previsto nella fascia 7.00 -10.00 e 18.00-21.00. ITA Airways fa sapere di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Inoltre l’Enac ha diffuso questo ulteriore elenco di voli:

Air Dolomiti: sciopero revocato

È stato invece revocato lo sciopero degli assistenti di volo Air Dolomiti. A darne comunicazione la Uiltrasporti, che riferisce "dell'accordo raggiunto" tra l'azienda e i lavoratori. "Abbiamo individuato e sottoscritto, con soddisfazione dei lavoratori – continua l'organizzazione sindacale – soluzioni fortemente ricercate da molti mesi, grazie alle quali il personale di cabina potrà ritornare a svolgere le proprie mansioni con la necessaria serenità operativa ed il giusto equilibrio tra lavoro, riposo e vita sociale".

L’avviso di Ita Airways

ITA Airways comunica che i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 4 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 9 giugno 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90, dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.