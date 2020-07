Napoli, 22 luglio 2020 - De Luca anticipa i saldi estivi e brucia tutti (o quasi) di nuovo. Dopo aver minacciato i giovani, durante il lockdown, di mandare i carabinieri coi lanciafiamme per fermare le feste di laurea clandestine, il governatore della Campania ieri mattina ha deciso di far partire la stagione degli sconti per “dare respiro al mondo del commercio”. E ieri sera anche il Piemonte ha annunciato che si muoverà d'anticipo, partendo questo sabato, il 25 luglio. Ma cosa stanno facendo gli altri presidenti, visto che possono decidere in autonomia quando aprire la caccia al prezzo più basso? Calabria e Sicilia sono già partite il primo luglio, ecco le date del fischio d'inizio nelle altre regioni.

Val d'Aosta

Si parte il primo agosto. Fino al 31 luglio i commercianti potranno però effettuare vendite promozionali.

Piemonte

Nei prossimi giorni la Giunta regionale modificherà con delibera la data di inizio: via sabato 25 luglio e non il 1° agosto come stabilitio in precedenza.

Liguria

Il governatore Toti ha deciso di rispettare la data del primo agosto. La chiusura dei saldi sarà il 14 settembre

Lombardia

Si parte ad agosto. Ma già dal 2 luglio è possibile per i commercianti organizzare vendite promozionali

Veneto

La caccia al saldo si apre il primo agosto. Ultimo giorno utile per fare affari il 30 settembre.

Trentino-Alto Adige

Nella maggior parte dei comuni i saldi partiranno il primo agosto e finiranno il 29 dello stesso mese. Nelle mete considerate turistiche, la caccia all'affare aprirà il 15 agosto terminerà il 12 settembre

Friuli-Venezia Giulia

La regione molto probabilmente anticiperà l'inizio dei saldi, rispetto al primo agosto. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.

Emilia-Romagna

Fischio d'inizio previsto per il primo agosto. La stagione degli sconti si concluderà il 29 settembre.

Toscana

Le vendite promozionali sono partite in luglio. I saldi scatteranno dal primo agosto.

Umbria

Si parte il primo d'agosto. Triplice fischio il 29 settembre.

Marche

Le vendite promozionali sono già attive. Da calendario i saldi scattano il primo agosto.

Abruzzo

Per ora è confermata la data del primo agosto. Il 30 settembre finiranno gli sconti.

Molise

Autorizzate le vendite promozionali prima e dopo i saldi. La stagione degli sconti parte ufficialmente il primo agosto

Puglia

La Regione ha deciso di partire il primo agosto. La stagione dello sconto finisce il 15 settembre

Lazio

Per sei settimane, a partire del primo agosto, si potranno acquistare vestiti e altri oggetti a prezzi ribassati

Campania

I saldi sono già partiti. Il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di far partire prima gli sconti. “Siamo convinti – ha detto il presidente della Regione - che questo potrà consentire una

ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto»

Calabria

Dal primo luglio i saldi sono una realtà. I risultati, secondo le prime rilevazioni, sarebbero confortanti.

Basilicata

A Potenza e in tutti gli altri comuni si parte il primo agosto.

Sardegna

Sull'isola si parte il primo agosto.

Sicilia

I saldi sono partiti il primo luglio, ma finora non si sono registrate impennate nelle vendite. Per il 64% dei commercianti, la prima settimana di sconti è stata peggiore rispetto a quella del 2019