Russia e Iran siglano un patto militare. Per 20 anni nessun aiuto agli Stati rivali

Dopo mesi di trattative, Russia e Iran hanno concluso un trattato di ‘partenariato strategico’ di almeno 20 anni che comprende cooperazione anche in campo militare e della sicurezza. La cerimonia al Cremlino tra Vladimir Putin e il presidente iraniano Massud Pezeshkian. La differenza dell’accordo con Pyongyang è che quello prevede un’ assistenza militare reciproca diretta in caso di aggressione alla Corea del Nord o alla Russia, questo con Teheran stabilisce che Russia e Iran non forniranno assistenza, militare o di altro tipo, a un Paese che aggredisca uno dei due Stati. Questo esclude l’invio di truppe. Intanto, tre ex avvocati dell’oppositore russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale artica, sono stati condannati a pene dai 5 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo perché colpevoli di aver fatto parte di un’organizzazione "estremista".