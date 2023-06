Rissa dopo la partita di calcio giovanile Muore un 15enne: choc in Germania

Il torneo dei giovanissimi finisce in una colluttazione, tre giorni dopo il tragico epilogo che sconvolge il mondo del calcio in Germania: un ragazzo di 15 anni è morto, a causa delle percosse riportate a bordo campo da uno degli avversari, secondo quanto ha confermato la Procura. Il fatto è accaduto a Francoforte, dove domenica scorsa dopo il match di un campionato internazionale di under 17, i ragazzi della JFC Berlin, sconfitti, e gli avversari francesi del FC Metz erano arrivati alle mani. A rimetterci la vita è stato un quindicenne berlinese, picchiato da un calciatore del Metz di un anno più grande, che gli avrebbe dato, fra l’altro, un colpo alla testa. Dopo il collasso, la vittima è stata rianimata e portata in ospedale, dove sono state accertate gravi lesioni alla testa. Il giovane è morto martedì. L’aggressore, invece, è stato arrestato.