Ortona, 15 agosto 2019 - Ferragosto tragico in Abruzzo. Dopo ore di ricerche senza sosta, sono stati trovati morti i due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, nel Chietino. I corpi sono stati rinvenuti dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza uno dall'altro.

Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero due fratelli di origine cinese, ma nati in Italia e residenti a Montesilvano (Pescara). A quanto si apprende, stavano facendo il bagno quando sono stati sopraffatti dal mare agitato che li ha trascinati via e sbalzati contro gli scogli. Il padre, che dalla spiaggia ha assistito alla scena, si è tuffato, ma non è riuscito a salvarli. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Guardia Costiera, con l'ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dell'Arma. Intervenuti anche il 118 e i Vigili del fuoco.

LA MAPPA

E a Jesolo un ventenne non è più riemerso dopo essersi tuffato dal pedalò su cui si trovava con alcuni amici. E' accaduto poco prima delle 15: dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, è stato chiesto l'intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e della Guardia costiera. Le ricerche, anche qui, proseguono incessantemente: ma del giovane, italiano, ancora nessuna traccia.

Notizia in aggiornamento