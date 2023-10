"Putin ha avuto un arresto cardiaco". Ma il Cremlino nega. Lula: ci siamo parlati

Secondo il Daily Express, Vladimir Putin (nella foto) avrebbe subito un "arresto cardiaco" domenica sera nel suo appartamento di Mosca, e sarebbe ricoverato in terapia intensiva. Putin sarebbe stato trovato riverso sul pavimento "a pancia in su, con gli occhi sbarrati". Una notizia smentita dal Cremlino: "Il presidente ha incontrato il governatore Kokov e parlato con Lula". Il presidente brasiliano ha confermato il colloquio. Kiev non commenta le indiscrezioni del Washington Post, secondo cui una bomba nascosta in un trasportino per gatti portato da una bimba di 12 anni e da sua madre avrebbe ucciso Daria Dugina, figlia del nazionalista Alexander. Sempre secondo il Post, dietro l’omicidio ci sarebbero gli 007 ucraini, responsabili anche della morte del blogger pro-Russia Vladlen Tatarsky, deceduto in un bar di San Pietroburgo.