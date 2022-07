Prosopagnosia, cos'è la malattia di Brad Pitt

Roma, 8 luglio 2022 - Ha fatto clamore la notizia di Brad Pitt che ha rivelato di soffrire di prosopagnosia: in parole semplici non riconosce i volti delle persone, persino di amici e parenti. Ma vediamo nel dettaglio cos'è questo grave disturbo neurologico di cui soffre la star di Hollywood, anche se nessun medico gliel'ha mai diagnosticato.

La prosopagnosia è un deficit cognitivo-percettivo che rende incapaci di riconoscere le facce delle persone note e, nelle forme più gravi, perfino il proprio volto. Può presentarsi in forma pura o associata ad agnosia visiva e colpisce il 2% della popolazione. Il termine deriva dall'unione delle parole greche πρόσωπον (pròsopon), "faccia", e ἀγνωσία (agnosìa), "ignoranza", e fu coniato nel 1947 dal neurologo tedesco Joachim Bodamer.

Ci sono due tipi di prosopagnosia: acquisita e congenita. La prima si sviluppa a causa di una lesione a carico dell’area temporo-occipitale dell’emisfero cerebrale destro, successiva a un infarto dell'arteria cerebrale posteriore o a un’emorragia cerebrale. La seconda forma - la più comune - è invece una condizione presente dalla nascita per cause sconosciute, nonostante ci sia un encefalo sano.

Niente a che vedere, dunque, con un disturbo della memoria come alcuni riportano erroneamente. La principale causa di questa patologia sembra essere una disfunzione nell’area cerebrale in cui avviene, tra le altre cose, l’elaborazione ed il riconoscimento dei volti, ovvero il giro fusiforme.

Le conseguenze per chi soffre questo disturbo possono essere: la fobia sociale, la difficoltà a instaurare relazioni interpersonali con parenti o amici, problemi relazionali in ambito scolastico o lavorativo, depressione.

Lo stesso Brad Pitt ha confessato di temere di aver dato in passato l'impressione di essere "distaccato" per via del suo disturbo. Pitt sostiene di essere malato dal 2013, motivo per cui sono anni che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. "Nessuno mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre", ha dichiarato l'ex marito di Angelina Jolie. Di recente, anche la conduttrice Enrica Bonaccorti ha rivelato di soffrire dello stesso disturbo.

Riguardo alla cura, al momento purtroppo non esistono trattamenti specifici per guarire da questo disturbo. Per la diagnosi, invece, è necessario servirsi del consulto di un neuropsichiatra, che ricorrerà a una serie di test.