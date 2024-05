Damiano dei Maneskin e Dove Cameron innamorati al Met Gala 2024

New York, 7 maggio 2024 – I flash dei fotografi erano tutti per loro: Damiano dei Maneskin e Dove Cameron tra le coppie protagoniste al Met Gala 2024 di New York. Belli e innamorati come mai sul tappeto rosso degli ‘Oscar della moda’.

Il rocker e l’attrice stanno insieme da settembre e questo per la coppia è stato il primo red carpet. E se se la sono cavata benissimo: l’intesa di sguardi era palpabile, così come l’abbinamento di stile.

Damiano dei Maneskin e Dove Cameron al Met Gala 2024

La coppia infatti ha sfoggiato un look coordinato firmato Diesel, perfettamente in tema con il dress code della serata, The Garden of Time, ispirato all'omonimo romanzo di JG Ballard che parla di una coppia che vive in una tenuta decadente, tra fiori e cultura.

E questo era il tema degli abiti indossati da Damiano David e da Dove. Nude look per entrambi: per lui uno smoking nero trasparente senza camicia che faceva risaltare i tatuaggi del frontman dei Maneskin sparsi in tutto il corpo; per lei un bellissimo abito di chiffon a sfondo beige con stampa floreale che giocava sempre sull’effetto vedo non vedo, i capelli biondi lunghissimi sciolti sulle spalle. Un perfetto mix di stile floreale-decadente.

Ma quello che più è saltato agli occhi dei fotografi sono stati gli sguardi complici della coppia, le carezze e le tenerezze tra i due, che hanno così ufficializzato definitivamente la relazione (anche se il debutto è stato ai Grammy 2024 qualche mese fa).

Dopo essersi abbondantemente concessi agli scatti sul red carpet, Damiano poi si è defilato per lasciare la scena all’attrice e cantante, diventata famosa a soli 12 anni con la serie Disney ‘Liv e Maddie’.