Progetto tra Cervino e Monte Rosa: "La funivia più grande d’Europa" Ambientalisti sulle barricate: mai

"Il comprensorio sciistico più grande d’Europa, uno tra i più estesi al mondo, e non è un sogno". Lo ripetono da mesi gli operatori turistici ai piedi del Cervino e del Monte Rosa, riferendosi al progetto di un nuovo collegamento tra le piste del Breuil e quelle della val d’Ayas, passando da Cime Bianche. "Il nuovo collegamento funiviario offrirà la possibilità di usufruire di 432 km di piste (Cervinia, Monterosa, Alagna e Zermatt)" si legge nello studio di fattibilità. La stima è di 700 sciatori in più al giorno, un aumento del Pil della Valle d’Aosta compreso tra 8,8 milioni e 11 milioni di euro. Oltre all’indotto: alberghi, bar, negozi sportivi, maestri di sci. Tutti contenti? Neanche per idea. A opporsi sono gli ambientalisti, riuniti in un comitato per difendere un’area protetta, classificata ‘Zona di protezione speciale’.