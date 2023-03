Preside e prof presi a pugni in due scuole Ancora aggressioni da parenti degli alunni

Una docente di inglese schiaffeggiata dalla madre di una allieva in provincia di Napoli, un preside aggredito e colpito con un pugno dal parente di un’alunna a Cesena. Solo nelle ultime ore sono stati due gli episodi di aggressioni nei confronti di personale del mondo della scuola. A loro è arrivata la solidarietà del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. In Campania la mamma di un’alunna ha fatto irruzione a scuola ed ha aggredito la docente di inglese, Lucia Celotto, accusata di aver dato un voto troppo basso alla figlia. In Romagna, invece, dirigente di una scuola media, Nicola De Marco, è stato aggredito e colpito con un pugno dal parente di un’alunna, andato a prendere la nipote pur non avendo la delega dei genitori. Il dirigente scolastico è andato al pronto soccorso e ha avuto una prognosi di 14 giorni.