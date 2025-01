Precipita dal balcone, grave 18enne italiana. I testimoni in hotel: ha litigato col fidanzato

Forse una lite col fidanzato, poi il volo giù dal balcone della stanza al quarto piano di un hotel a La Valletta, nella zona di Paceville, frequentata dai giovani della movida di Malta: sarebbe la dinamica dei fatti avvenuti la sera tra mercoledì e giovedì scorsi e che hanno visto il ferimento di Claudia Chessa (foto sotto), 18 anni di Arzachena, in Gallura. La giovane si trovava sull’isola col fidanzato, 27enne, anche lui di Arzachena, e un amico, e in una vacanza-studio. La ragazza non è in pericolo di vita, ma attende un nuovo intervento per una frattura alla schiena. Gli investigatori maltesi hanno da subito cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso i testimoni, non escludendo l’ipotesi dell’aggressione né quella di un gesto volontario, sulla quale stanno confluendo le ipotesi più accreditate. Tutto farebbe infatti pensare che poco prima di precipitare dal balcone, la ragazza avrebbe avuto un diverbio col fidanzato e si sarebbe lanciata nel vuoto compiendo un gesto estremo. A salvarla un telone di sotto.