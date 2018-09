Genova, 6 settembre 2018 - C'è una lista di venti persone indagate nel crollo del ponte Morandi a Genova. Non solo: la Procura del capoluogo ligure ha iscritto nel registro degli indagati anche una società: si tratta di Autostrade, mentre viene smentita dalla Procura l'iscrizione della società Spea Engineering. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Tra i reati contestati anche l'omicidio colposo stradale e le lesioni colposi stradali plurime. Le due società rispondono di omicidio colposo plurimo aggravato dal mancato rispetto della normativa anti infortunistica. Intanto il premier Giuseppe Conte sembra voler frenare sul tema nazionalizzazione di Autostrade. "Non è l'unica risposta", ha detto in un'intervista all'Huffington Post. E a Ischia, dove ha visitato i luoghi colpiti dal simsa di un anno fa, ha precisato che l'esecutivo sta discutendo sul tema.

Il governo, ha detto il premier, non intende "fare sconti ad un concessionario di fronte ad una tragedia come quella del ponte di Genova", ed in questo senso prenderà "una decisione sicuramente molto ferma e risoluta". Quanto alla "prospettiva futura", "stiamo discutendo. La decisione finale c'è, ma la riserviamo, perché quello che a noi interessa è tutelare appieno il patrimonio dello Stato da un lato e assicurare le massime garanzie di tutela dell'incolumità dei cittadini dall'altro". Se questo, conclude Conte, avverrà attraverso la nazionalizzazione o una nuova gara in base a condizione completamente diverse, lo vedremo".

TONINELLI - Oggi, intanto, il ministro di Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha diffuso su Twitter i passaggi di due lettere che proverebbero, a sue dire, le pressioni subite per non rendere pubblici i dettagli dei contratti di concessione. "Aiscat smentita dai fatti - scrive Toninelli -. Ecco prova delle 'cortesi' pressioni per dissuadere il ministero dal pubblicare gli atti delle convenzioni". Nelle due lettere, risalenti, rispettivamente all'11 gennaio e al 7 marzo 2018, Aiscat, l'Associazione delle concessionarie italiane di autostrade e trafori a pedaggio, sostiene le propria contrarietà alla pubblicazione degli allegati delle concessioni. Il ministro chiarisce: "Sono parole che ovviamente hanno influenzato le strutture anche sotto la mia gestione". E conclude: "Ma carta canta e le bugie hanno le gambe corte".