Pescatore cade dalla barca e resiste nell’Oceano per 24 ore. Salvo grazie al riflesso dell’orologio

Un pescatore ha trascorso quasi 24 ore in mare al largo delle coste della Nuova Zelanda ed è stato salvato dopo aver utilizzato il riflesso del suo orologio per chiedere aiuto. L’uomo si è messo nei guai quando è caduto in mare dalla sua barca durante una battuta di pesca in solitaria martedì. Ha raccontato che mentre era in acqua, uno squalo si è avvicinato per "annusarlo" ma alla fine lo si è allontanato. Secondo la polizia neozelandese, l’uomo ha tentato di nuotare fino alle Isole Alderman, a circa 55 km al largo della costa orientale dell’Isola del Nord ma è stato trascinato via dalle correnti. "Ha sopportato una notte fredda nell’oceano, troppo esausto per continuare a nuotare", hanno riferito le autorità. A trarre in salvo l’uomo sono stati tre pescatori, che si sono avvicinati incuriositi dal riflesso del suo orologio.