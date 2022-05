Parigi, cala il sipario sullo storico "Lido" Via piume e paillettes: 157 licenziamenti

Le notti parigine non saranno più le stesse e gli Champs-Elysées cambiano volto: il glorioso Lido, uno dei più celebri cabaret della Ville Lumière, lanciato nel 1946 dalla famiglia Clérico e celebrato in tutto il mondo per il suo corpo di ballo stabile, le Bluebell Girls - simbolo delle piume e paillettes - chiude con la rivista. I nuovi proprietari, il gruppo internazionale del settore alberghiero Accor, hanno annunciato che il genere che ha reso il Lido famoso in tutto il mondo chiude i battenti. Al suo posto, nasce una "sala per spettacoli musicali". La riorganizzazione - che fra l’altro prevede "la soppressione di 157 posti fissi su un totale di 184" - è stata presentata dai nuovi proprietari e in concreto si concluderà con la scomparsa della troupe stabile del locale. La pagina delle piume e paillettes del Lido si chiude definitivamente, il locale dove si sono esibiti - fra gli altri - Édith Piaf, Marlene Dietrich, Joséphine Baker, le gemelle Kessler, e più recentemente Elton John, entra nel libro dei ricordi.