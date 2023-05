Papa Francesco e la fedele con il cane. “Mi ha chiesto la benedizione per il suo ‘bambino’, l’ho sgridata”

Roma, 12 maggio 2023 – Papa Francesco ha rubato la scena agli Stati Generali della natalità. In un clima di cordialità e confidenza, alla fine degli interventi ha scherzato sul colore della mise della premier Giorgia Meloni. “Oggi – ha detto Bergoglio – ci siamo vestiti uguali”.

La presidente del Consiglio, infatti, si è presentata vestita di bianco, con giacca longuette e pantaloni.

Il Papa e il monito sugli animali: ho sgridato una fedele che mi chiedeva di benedire il suo cane

Nel suo intervento Bergoglio ha raccontato due aneddoti, “due fotografie” le ha chiamate. Proponendole a chi ascoltava, una platea di tanti giovani che ha affollato gli stati generali della natalità.

Episodi accaduti “qui in piazza” San Pietro. “Due settimane fa il mio segretario” era “nella piazza e veniva una mamma con il carrello col bambino. Lui, un prete tenero, si avvicinava per vedere il bambino. Era un cagnolino. Quindici giorni fa, all’udienza del mercoledì, io andavo a salutare, arrivai ad una signora, cinquantenne come me - ha scherzato il Papa -. Saluto la signora e lei apre una borsa. E dice: ‘me lo benedice il mio bambino’, un cagnolino. Lì non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora: ‘signora tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino", ha raccontato Papa Francesco.

Ma alla fine il Pontefice ha voluto lanciare un monito: “Fratelli e sorelle queste sono scene del presente ma se le cose vanno così sarà l’abitudine del futuro, stiamo attenti”, ha chiesto papa Francesco.

Il tema è molto caro a papa Francesco. Che già a gennaio, parlando a braccio all’udienza generale, aveva denunciato: “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli”.

Riprendendo il discorso sul fatto che le famiglie hanno animali e non figli, aveva sottolineato: “Sì, fa ridere capisco, ma è la realtà e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diventa più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la patria che non ha figli e, come diceva uno un po’ umoristicamente, ‘adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono figli?’. Rideva ma è la verità, ‘chi si farà carico di me ?’”.

Oggi Bergoglio e la premier hanno avuto un colloquio privato di 15 minuti. Al centro, trapela, la visita di Zelensky, che domani sarà a Roma e la pace in Ucraina.

La presidente del Consiglio a gennaio era stata in udienza privata dal Papa con il compagno Andrea Giambruno e la figlioletta Ginevra. Anche allora i temi della denatalità e della famiglia erano stati centrali.