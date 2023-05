Vita da cani eroi: “Vi racconto Reef e gli altri, i migliori amici dei bambini”

Roma, 13 maggio 2023 – No, non ha mai chiamato il suo cane ‘bambino’, la cosa che ha fatto arrabbiare papa Francesco. Anche perché Reef, femmina di Terranova -1,5 anni e 59 kg, in grado di tirare un gommone con 6 persone a bordo - non è proprio baby. Ma Ferruccio Pilenga, 60 anni, fondatore e ideatore della scuola di cani da salvataggio Sics, riconosce: “Oggi i nostri animali sono parte della famiglia. Sono cambiate tante cose da quando ho iniziato 35 anni fa. Li portiamo al ristorante e in vacanza, gli unici luoghi dove non entrano solo le chiese. E mi è capitato di vedere poche volte persone che hanno un rapporto patologico”.

Reef, Terranova nella squadra Sics (cani da salvataggio)

Vita da cani eroi

A scorrere le imprese dei cani da salvataggio colpisce la concentrazione di questi splendidi Terranova, Labrador o Golden quando sono impegnati in un’azione. Raccolgono tutte le loro energie per tirare fuori dai guai chi è in difficoltà. Scherza Pilenga (ma non troppo): “Per una slitta servono sei cani, per un natante con sei persone a bordo ne basta uno solo”.

Il post di Ferruccio Pilenga

Le esercitazioni in vista dell'estate

E sono già partite le grandi manovre per prepararsi all’estate, quando in tutta Italia saranno più di 300 i cani bagnini della scuola sulle spiagge.

“Tra il 19 e il 21 maggio avremo un nuovo addestramento - racconta Pilenga -, squadre in arrivo da Polonia, Slovacchia, Germania, Svizzera e Francia”.

La galleria dei salvati

Ed ecco le foto ricordo con le persone salvate dalla presa inossidabile di questi cani eroi, come tre fratellini di Voltri. Ricordi indelebili. Ma dopo, si mantiene un rapporto? “Diciamo che poi chi è scampato tende a rimuovere perché sente di non aver fatto una bella figura”, confida Pilenga.

I cani e i bambini

I bambini sono i grandi protagonisti assieme ai cani nei salvataggi ma non solo. Scrive il fondatore della Sics su Facebook: “Quello di salvare persone in difficoltà non è affatto l’unico ruolo che svolgono i cani SICS sulle spiagge italiane. Ce n’è un altro, non meno importante: è quello di educare le nuove generazioni alla sicurezza in mare e al rispetto dell’ambiente”.

I cani eroi in ospedale

I cani Sics sono addestrati anche per aiutare i bambini ricoverati in ospedale. Oggi saranno nella clinica De Marchi di Milano. “Ricominceremo anche all’ospedale Buzzi – racconta il fondatore -. Non solo salviamo i piccoli in spiaggia ma quando non stanno bene li andiamo a trovare e gli fissiamo un appuntamento al mare. Non è pet therapy. Il nostro è un lavoro diverso”.